Остапенко: не ожидала, что так быстро выиграю турнир «Большого шлема»

Действующая победительница «Ролан Гаррос», латвийская теннисистка Елена Остапенко рассказала о своих занятиях боксом и поделилась воспоминаниями о прошлогоднем триумфе.

«Пару месяцев назад я начала заниматься боксом, уже провела около семи сессий. Это полезно для сердца. Бокс вообще полезен для теннисистов. Я слышала, что многие включают эти занятия в свои фитнес-программы. Я занимаюсь боксом с тренером, надеваю перчатки и выполняю удары. Но на ринге спаррингов я не провожу.

Один из теннисных клубов Риги был назван в мою честь. Каждый раз, когда я приезжаю туда, я вижу стенд и мой трофей за стеклом. Там также висит экран, на котором всё время показывают финал. На каждой тренировке это напоминает мне о победе на «Ролан Гаррос».

Одно из лучших воспоминаний о тех двух неделях — это когда я вошла на стадион перед финалом и увидела всю свою семью и друзей. Ради меня из Латвии приехало так много людей, лишь для одного финала — человек 50. Это было удивительно. Когда я их увидела, ощущения были просто прекрасные.

Также я никогда не забуду, что случилось на матчболе, когда я выполнила удар с бэкхенда по линии и ракетка выпала у меня из рук. Я была так счастлива. Ещё один любимый момент — это, конечно, поднятие трофея. Я мечтала выиграть турнир «Большого шлема», и моя мечта сбылась. Я всегда думала, что могу его выиграть, но не ожидала, что это произойдёт так быстро", — цитирует Остапенко официальный сайт тура.