Мугуруса стала рекламным лицом компании-производителя минеральной воды

Испанка Гарбинье Мугуруса стала рекламным лицом компании Evian, которая поставляет минеральную воду.



В следующем году французский бренд планирует выпустить бутылки с изображением двукратной победительницы турниров «Большого шлема». Помимо Мугурусы с Evian сотрудничают россиянка Мария Шарапова, американка Мэдисон Кис и швейцарец Стэн Вавринка.



В настоящий момент 24-летняя Мугуруса, являющаяся уроженкой Каракаса, занимает третье место в мировом рейтинге, уступая только румынке Симоне Халеп и датчанке Каролине Возняцки.

Последние репетиции Павлюченковой и Вихлянцевой перед «Ролан Гаррос» На 4-й неделе мая проходят 4 турнира на грунте: Страсбург и Нюрнберг у женщин и Женева и Лион у мужчин, а также квалификация «Ролан Гаррос».