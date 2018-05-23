Мугуруса стала рекламным лицом компании-производителя минеральной воды

Испанка Гарбинье Мугуруса стала рекламным лицом компании Evian, которая поставляет минеральную воду.
В следующем году французский бренд планирует выпустить бутылки с изображением двукратной победительницы турниров «Большого шлема». Помимо Мугурусы с Evian сотрудничают россиянка Мария Шарапова, американка Мэдисон Кис и швейцарец Стэн Вавринка.
В настоящий момент 24-летняя Мугуруса, являющаяся уроженкой Каракаса, занимает третье место в мировом рейтинге, уступая только румынке Симоне Халеп и датчанке Каролине Возняцки.
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