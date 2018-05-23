Сеппи вышел в четвертьфинал турнира в Женеве

Итальянский теннисист Андреас Сеппи вышел в четвертьфинал турнира категории ATP 250 в Женеве (Швейцария). Седьмой номер посева обыграл испанца Бернабе Сапата-Миральеса (Q) со счётом 7:5, 6:3.



Теннисисты провели на корте 1 час 20 минут. Сеппи выполнил 6 подач навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 13. На счету испанца 1 эйс, 2 двойные ошибки и 4 упущенных брейк-пойнта.



За выход в полуфинал соревнований в Швейцарии Сеппи встретится с немцем Петером Гоёвчиком, ранее обыгравшим испанца Давида Феррера.

Последние репетиции Павлюченковой и Вихлянцевой перед «Ролан Гаррос» На 4-й неделе мая проходят 4 турнира на грунте: Страсбург и Нюрнберг у женщин и Женева и Лион у мужчин, а также квалификация «Ролан Гаррос».