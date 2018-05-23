Сандгрен вышел в четвертьфинал турнира в Женеве, где может сыграть с Фоньини

Американский теннисист Теннис Сандгрен вышел в четвертьфинал турнира категории ATP 250 в Женеве (Швейцария). Во втором круге он обыграл боснийца Мирзу Башича со счётом 6:3, 6:2.



Продолжительность матча составила 52 минуты. На счету Башича 5 эйсов и 1 двойная ошибка, реализованных брейк-пойнтов у боснийца не было. Сандгрен выполнил 11 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки и 3 раза взял чужую подачу.



В четвертьфинале Сандгрен, занимающий 55-е место в рейтинге ATP, встретится с победителем матча Ноа Рубин (США, Q) – Фабио Фоньини (Италия, 2).