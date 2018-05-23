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Сандгрен вышел в четвертьфинал турнира в Женеве, где может сыграть с Фоньини

Сандгрен вышел в четвертьфинал турнира в Женеве, где может сыграть с Фоньини
Теннис / ATP

Американский теннисист Теннис Сандгрен вышел в четвертьфинал турнира категории ATP 250 в Женеве (Швейцария). Во втором круге он обыграл боснийца Мирзу Башича со счётом 6:3, 6:2.

Продолжительность матча составила 52 минуты. На счету Башича 5 эйсов и 1 двойная ошибка, реализованных брейк-пойнтов у боснийца не было. Сандгрен выполнил 11 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки и 3 раза взял чужую подачу.

В четвертьфинале Сандгрен, занимающий 55-е место в рейтинге ATP, встретится с победителем матча Ноа Рубин (США, Q) – Фабио Фоньини (Италия, 2).

Женева 2018. 2-й круг
23 мая 2018 года, среда. 19:00 МСК
Мирза
Башич
Теннис
Сандгрен
3:6 2:6
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