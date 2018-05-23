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Се Шувэй обыграла Шафаржову во втором круге турнира в Страсбурге

Се Шувэй обыграла Шафаржову во втором круге турнира в Страсбурге
Теннис / WTA

Представительница Китайского Тайбэя Се Шувэй вышла в четвертьфинал турнира категории International, который проходит в Страсбурге (Франция). Восьмая ракетка соревнований обыграла чешку Люси Шафаржову (WC) со счётом 6:2, 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час 30 минут. 49-я ракетка мира выполнила 9 подач навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. На счету Шафаржовой 6 двойных ошибок и 6 упущенных брейк-пойнтов, чешка обошлась без эйсов.

За выход в полуфинал турнира Се Шувэй поспорит с румынской теннисисткой Михаэлой Бузэрнеску (4), ранее обыгравшей россиянку Елену Рыбакину.

Страсбург 2018. 2-й круг
23 мая 2018 года, среда. 18:40 МСК
Се
Шувэй
Люси
Шафаржова
6:2 6:3
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