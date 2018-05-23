Се Шувэй обыграла Шафаржову во втором круге турнира в Страсбурге

Представительница Китайского Тайбэя Се Шувэй вышла в четвертьфинал турнира категории International, который проходит в Страсбурге (Франция). Восьмая ракетка соревнований обыграла чешку Люси Шафаржову (WC) со счётом 6:2, 6:3.



Теннисистки провели на корте 1 час 30 минут. 49-я ракетка мира выполнила 9 подач навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. На счету Шафаржовой 6 двойных ошибок и 6 упущенных брейк-пойнтов, чешка обошлась без эйсов.



За выход в полуфинал турнира Се Шувэй поспорит с румынской теннисисткой Михаэлой Бузэрнеску (4), ранее обыгравшей россиянку Елену Рыбакину.

Последние репетиции Павлюченковой и Вихлянцевой перед «Ролан Гаррос» На 4-й неделе мая проходят 4 турнира на грунте: Страсбург и Нюрнберг у женщин и Женева и Лион у мужчин, а также квалификация «Ролан Гаррос».