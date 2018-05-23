Кукушкин вышел в четвертьфинал турнира в Лионе

Теннисист из Казахстана Михаил Кукушкин пробился в четвертьфинал турнира категории ATP 250, который проходит в Лионе (Франция). Во втором круге 30-летний уроженец Волгограда обыграл аргентинца Федерико Корию (LL) со счётом 6:2, 6:3.



Матч длился 1 час 4 минуты. Кукушкин выполнил 1 подачу навылет и реализовал 5 брейк-пойнтов, он избежал двойных ошибок. На счету 335-й ракетки мира 3 эйса, 1 двойная ошибка и 1 упущенный брейк-пойнт.



В четвертьфинале Кукушкин встретится с победителем матча Жиль Симон (Франция) – Йорес де Йор (Бельгия, LL).

Последние репетиции Павлюченковой и Вихлянцевой перед «Ролан Гаррос» На 4-й неделе мая проходят 4 турнира на грунте: Страсбург и Нюрнберг у женщин и Женева и Лион у мужчин, а также квалификация «Ролан Гаррос».