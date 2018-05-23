Федерер — о сёстрах Уильямс: восхищаюсь не только Сереной, но и Винус

Швейцарский теннисист Роджер Федерер высоко оценил мастерство американки Серены Уильямс, завоевавшей 23 титула на турнирах «Большого шлема».



«Серена Уильямс добилась невероятных результатов. У неё было совершенно другое воспитание, она добилась успеха в связке с отцом и сестрой. Серена стала одной из величайших, если не величайшей, теннисисток всех времён. Восхищаюсь не только ею, но и Винус», — цитирует швейцарца The Wall Street Journal.



Федерер потерял звание первой ракетки мира после турнира в Риме, на котором победил испанец Рафаэль Надаль, который и возглавил мировой рейтинг.

Рафаэль Надаль не успокоится, пока не побьёт все рекорды Роджера Федерера Надаль снова сместил Федерера с первой строчки рейтинга ATP, установив новые рекорды, и будет лидером как минимум до конца «Ролан Гаррос».