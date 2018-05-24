Джуди Маррей провела мастер-классы для детей и тренеров в Нюрнберге

Джуди Маррей, бывший капитан сборной Великобритании в Кубке Федерации, мама Энди и Джейми Марреев, провела мастер-классы для детей и тренеров в Нюрнберге, сообщает официальный сайт тура. Это мероприятие прошло в рамках тренерской программы WTA, которая была принята в 2017 году. Целью проекта является стандартизация, повышение профессионализма и признание важной роли тренеров WTA-тура.

Фото доступно в официальном «твиттере» WTA.

В ноябре 2017 года Джуди Маррей была награждена Орденом Британской империи.