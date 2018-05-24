Контавейт: мне важно сохранить уровень своей нынешней игры на весь сезон

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт призналась, что мечтает попасть на Итоговый чемпионат WTA. В чемпионской гонке она располагается на 16-й позиции.
«Думаю, все теннисистки мечтают попасть на Итоговый чемпионат WTA. Я не так много знаю об этом турнире, так как ни разу в нём не участвовала. Знаю, что он проходит в Сингапуре. Попадание на Итоговый чемпионат — это одна из вершин карьеры. Я постараюсь сделать это.
Сезон долгий, и я в каждом матче выкладываюсь по полной. Мне важно сохранить уровень своей нынешней игры на весь сезон", — сказал Контавейт в интервью официальному сайту WTA.
Последние репетиции Павлюченковой и Вихлянцевой перед «Ролан Гаррос»
На 4-й неделе мая проходят 4 турнира на грунте: Страсбург и Нюрнберг у женщин и Женева и Лион у мужчин, а также квалификация «Ролан Гаррос».