Контавейт: мне важно сохранить уровень своей нынешней игры на весь сезон

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт призналась, что мечтает попасть на Итоговый чемпионат WTA. В чемпионской гонке она располагается на 16-й позиции.

«Думаю, все теннисистки мечтают попасть на Итоговый чемпионат WTA. Я не так много знаю об этом турнире, так как ни разу в нём не участвовала. Знаю, что он проходит в Сингапуре. Попадание на Итоговый чемпионат — это одна из вершин карьеры. Я постараюсь сделать это.

Сезон долгий, и я в каждом матче выкладываюсь по полной. Мне важно сохранить уровень своей нынешней игры на весь сезон", — сказал Контавейт в интервью официальному сайту WTA.