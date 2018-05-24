15-летняя Костюк проиграла во втором раунде квалификации «Ролан Гаррос»

15-летняя украинка Марта Костюк не смогла пробиться в финальный раунд квалификации Открытого чемпионата Франции, в двух партиях уступив представительнице Италии Мартине Тревизан со счётом 3:6, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 15 минут. Марта совершила 7 двойных ошибок и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 двойные ошибки и 7 брейков.

За выход в основную сетку Открытого чемпионата Франции Тревизан поспорит с победительницей матча Сара Соррибес-Тормо (Испания, 11) — Грэйс Мин (США).