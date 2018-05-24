Барти вышла в полуфинал турнира в Страсбурге, где может сыграть с Павлюченковой

Австралийская теннисистка Эшли Барти, посеянная на турнире в Страсбурге (Франция) под первым номером, вышла в полуфинал, обыграв представительницу Китая Ван Цян со счётом 7:5, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 28 минут. Эшли 3 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса и 1 брейк.



За выход в финал соревнований в Страсбурге Барти поспорит с победительницей матча Анастасия Павлюченкова (Россия, 3) — Зарина Дияс (Казахстан).