Барти вышла в полуфинал турнира в Страсбурге, где может сыграть с Павлюченковой

Австралийская теннисистка Эшли Барти, посеянная на турнире в Страсбурге (Франция) под первым номером, вышла в полуфинал, обыграв представительницу Китая Ван Цян со счётом 7:5, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 28 минут. Эшли 3 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса и 1 брейк.
За выход в финал соревнований в Страсбурге Барти поспорит с победительницей матча Анастасия Павлюченкова (Россия, 3) — Зарина Дияс (Казахстан).
Последние репетиции Павлюченковой и Вихлянцевой перед «Ролан Гаррос»
На 4-й неделе мая проходят 4 турнира на грунте: Страсбург и Нюрнберг у женщин и Женева и Лион у мужчин, а также квалификация «Ролан Гаррос».