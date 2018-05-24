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Димитров: мои взаимоотношения с «Ролан Гаррос» всегда были плохими

Димитров: мои взаимоотношения с «Ролан Гаррос» всегда были плохими
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Болгарский теннисист Григор Димитров поделился ожиданиями от стартующего «Ролан Гаррос». Спортсмен признался, что для него этот турнир обычно складывается неудачно.

«Я всегда стремлюсь на каждом турнире выступить лучше, чем в предыдущем году. Я знаю, что на «Ролан Гаррос» у меня обычно не ладилось. Наши взаимоотношения с турниром трудно назвать хорошими.
Но мне кажется, что есть основания для оптимизма. Я удачно стартовал в нынешнем сезоне на грунте. Мне нужно продолжать играть в том же ключе, продолжать побеждать. Надеюсь, что в этот раз я во Франции сыграю лучше.

Я хочу контролировать то, что мне по силам. А дальше уже всё зависит от удачи и прочих факторов. Нет смысла копаться в себе и долго переживать. Да, этот турнир очень важен, но лишние эмоции лишь помешают.
Думаю, что в прошлые годы я не раскрывал своего потенциала на «Ролан Гаррос». Почему? Мне сложно найти ответ на этот вопрос, да и сейчас не время. Как бы я ни выступал на турнирах, прелесть тенниса заключается в том, что на следующей неделе будет очередное соревнование. От взлётов и падений никуда не деться», — цитирует Димитрова Tennis World.

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