Бузэрнеску отдала всего 3 гейма Се Шувэй в 1/4 финала турнира в Страсбурге

Румынская теннисистка Михаэла Бузэрнеску (4) вышла в полуфинал турнира в Страсбурге (Франция), в двух партиях разгромив представительницу Китайского Тайбэя Се Шувэй (8) со счётом 6:0, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 10 минут. Михаэла 1 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 7 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 двойные ошибки и 2 брейка.



За выход в финал Бузэрнеску поспорит с победительницей матча Доминика Цибулкова (Словакия, 5/WC) — Саманта Стосур (Австралия).

Последние репетиции Павлюченковой и Вихлянцевой перед «Ролан Гаррос» На 4-й неделе мая проходят 4 турнира на грунте: Страсбург и Нюрнберг у женщин и Женева и Лион у мужчин, а также квалификация «Ролан Гаррос».