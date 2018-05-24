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Фоньини обыграл Сандгрена на двух тай-брейках в четвертьфинале турнира в Женеве

Фоньини обыграл Сандгрена на двух тай-брейках в четвертьфинале турнира в Женеве
Теннис / ATP

Итальянский теннисист Фабио Фоньини вышел в полуфинал турнира категории ATP 250, который проходит на грунтовых кортах Женевы (Швейцария). Вторая ракетка соревнований обыграл американца Тенниса Сандгрена со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:5).

Матч длился 1 час 55 минут. Фоньини выполнил 4 подачи навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. На счету Сандгрена 9 эйсов, 3 двойные ошибки и 9 упущенных брейк-пойнтов.

В полуфинале 19-я ракетка мира встретится с немцем Петером Гоёвчиком, ранее обыгравшим итальянца Андреаса Сеппи (7).

Женева 2018. 1/4 финала
24 мая 2018 года, четверг. 17:15 МСК
Теннис
Сандгрен
Фабио
Фоньини
6:7 6:7
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