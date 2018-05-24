Фоньини обыграл Сандгрена на двух тай-брейках в четвертьфинале турнира в Женеве

Итальянский теннисист Фабио Фоньини вышел в полуфинал турнира категории ATP 250, который проходит на грунтовых кортах Женевы (Швейцария). Вторая ракетка соревнований обыграл американца Тенниса Сандгрена со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:5).
Матч длился 1 час 55 минут. Фоньини выполнил 4 подачи навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. На счету Сандгрена 9 эйсов, 3 двойные ошибки и 9 упущенных брейк-пойнтов.
В полуфинале 19-я ракетка мира встретится с немцем Петером Гоёвчиком, ранее обыгравшим итальянца Андреаса Сеппи (7).
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На 4-й неделе мая проходят 4 турнира на грунте: Страсбург и Нюрнберг у женщин и Женева и Лион у мужчин, а также квалификация «Ролан Гаррос».