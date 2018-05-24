Павлюченкова: сейчас я играю гораздо лучше, чем в начале сезона

Россиянка Анастасия Павлюченкова (3) поделилась эмоциями после победы над представительницей Казахстана Зариной Дияс со счётом 6:4, 6:2 в четвертьфинале турнира в Страсбурге.



«Нынешний сезон складывается для меня непросто. В начале года я испытывала болезненные ощущения в плече, и это накладывало отпечаток на игру. Сейчас ситуация заметно улучшилась, и я очень рада, что мне удалось выйти в полуфинал турнира. Этот сезон наполнен большим количеством трудностей, но теперь я стала играть лучше, чем в начале года. Не нужно концентрироваться на цифрах. Я не смогла защитить большое количество очков, но при этом продолжала упорно работать. Теперь это приносит свои плоды», — приводит слова Павлюченковой официальный сайт тура.



За выход в финал соревнований в Страсбурге россиянка сразится с австралийкой Эшли Барти (1).

Последние репетиции Павлюченковой и Вихлянцевой перед «Ролан Гаррос» На 4-й неделе мая проходят 4 турнира на грунте: Страсбург и Нюрнберг у женщин и Женева и Лион у мужчин, а также квалификация «Ролан Гаррос».