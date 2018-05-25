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Текстовая онлайн-трансляция матча Барти — Павлюченкова в Страсбурге

Текстовая онлайн-трансляция матча Барти — Павлюченкова в Страсбурге
Теннис / WTA

В 16:30 по московскому времени начнётся полуфинальный матч турнира в Страсбурге (Франция), в котором сыграют представительница Австралии Эшли Барти (1) и россиянка Анастасия Павлюченкова (3). По личным встречам впереди уроженка Самары — 2-1.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Барти — Павлюченкова в Страсбурге.

Победительница этого поединка в финале соревнований в Страсбурге сыграет либо с румынкой Михаэлой Бузэрнеску (4), либо со словачкой Доминикой Цибулковой (5).

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На 4-й неделе мая проходят 4 турнира на грунте: Страсбург и Нюрнберг у женщин и Женева и Лион у мужчин, а также квалификация «Ролан Гаррос».
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