Фоньини: если бы думал только о «Ролан Гаррос», не приехал бы в Женеву

Итальянский теннисист Фабио Фоньини признался, что его целью является успешное выступление на турнире в Женеве (Швейцария). Фоньини вышел в полуфинал турнира, обыграв в четвертьфинале американца Тенниса Сандгрена со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:5). Итальянец подчеркнул, что он не рассматривает турнир в Женеве в качестве подготовки к «Ролан Гаррос».

«Если бы я думал о «Ролан Гаррос», то не приехал бы в Женеву», — цитирует Фоньини Tennis World USA.

В полуфинале Фоньини сыграет с немцем Петером Гоёвчиком, ранее обыгравшим итальянца Андреаса Сеппи. В нынешнем сезоне соперники уже встречались на турнире в Риме (Италия). Тогда Фоньини обыграл Гоёвчика в четвёртом раунде.

Итальянец уже выиграл один турнир в нынешнем сезоне на грунте. Он стал победителем турнира в Сан-Паоло (Бразилия) в феврале. В Риме Фоньини дошёл до четвертьфинала.