Бартоли оценила шансы Шараповой и Касаткиной на «Ролан Гаррос»

Победительница Уимблдона-2013, бывшая седьмая ракетка мира француженка Марион Бартоли в конце прошлого года объявившая о возобновлении карьеры, рассказала, кого считает главным фаворитом «Ролан Гаррос», а также оценила шансы на успех россиянок Марии Шараповой и Дарьи Касаткиной.

«Элина Свитолина — мой главный фаворит. Меня впечатлило то, как она защитила титул в Риме. На грунте она выступает уверенно. Думаю, опыт игры на турнирах „Большого шлема“ поможет ей далеко пройти по турнирной сетке в эти две недели в Париже.

Мария Шарапова отлично сыграла в Риме, она одержала ряд прекрасных побед в трёх сетах. Постепенно она находит свою игру и всё увереннее себя чувствует на корте. Она уже двигается лучше. Думаю, она всегда была настоящим бойцом.

Дарья Касаткина продолжает прибавлять. В этом году она прекрасно сыграла в Индиан-Уэллсе, дойдя до финала. Она одержала ряд великолепных побед. Может быть, грунт — не лучшее покрытие для неё, но ей по силам пройти далеко", — цитирует Бартоли официальный сайт тура.