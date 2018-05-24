Шарапова – в Париже, Джокович – с тортом, а Бушар – под холодным душем

Пока Бушар приходит в себя после холодного душа, Курникова танцует с дочкой, Джокович хвалится именинным тортом, Шарапова бродит по Парижу.

Считанные дни остаются до старта «Ролан Гаррос». Ведущие теннисисты уже в Париже и вовсю проводят на парижских кортах тренировки перед главным грунтовым соревнованием года. Кто-то играет там же в квалификационном турнире, а кто-то выступает на последних регулярных некрупных соревнованиях ATP (Женева и Лион) и WTA (Страсбург и Нюрнберг). Посмотрим, что нового в соцсетях у спортсменов.

Последние репетиции Павлюченковой и Вихлянцевой перед «Ролан Гаррос» На 4-й неделе мая проходят 4 турнира на грунте: Страсбург и Нюрнберг у женщин и Женева и Лион у мужчин, а также квалификация «Ролан Гаррос».

Роджер Федерер не участвует в соревнованиях уже два месяца после того, как проиграл во втором круге «Мастерса» в Майами. Тем не менее, швейцарец на предыдущей неделе стал первой ракеткой мира из-за того, что Рафаэль Надаль не защитил прошлогодние очки за титул в Мадриде. С этого понедельника испанец снова подвинул Роджера с трона, когда выиграл титул в Риме.

Но самое интересное, что Федерер имеет неплохие шансы опять стать лидером рейтинга без игры, если на «Ролан Гаррос» Надаль сойдёт с дистанции на любой стадии турнира. А пока швейцарец готовится к возвращению в тур во время травяного сезона – ежемесячный журнал WSJ при респектабельной деловой газете The Wall Street Journal вышел с фотографией швейцарца на обложке и большим с интервью с ним внутри.

Кстати о Майами. Единственная в истории российского тенниса первая ракетка мира в парном разряде Анна Курникова опубликовала в своём «инстаграме» видео, как под популярную песню своего мужа Энрике Иглесиаса Move To Miami она танцует вместе с пятимесячной дочкой Люси. Ролик полон позитива и счастья.

Американка Шелби Роджерс показала всем фотографию с больничной койки, где она находится после операции на левом колене. Со словами поддержки в адрес теннисистки выступили Ярмила Вулф, Бьорн Фрэтэнджело, Чанда Рубин, официальные твиттеры турнира Rogers Cup в Канаде и USTA, а также руководитель американской теннисной ассоциации Кэтрин Адамс.

Бывшая первая ракетка мира Ана Иванович продолжает прогулки по Чикаго вместе со своим мужем – немецким футболистом Бастианом Швайнштайгером. Даже дождь этой паре не помеха, ведь от него можно спрятаться под зонты. Как говорится, в Чикаго идёт дождь, а у нас идёт «Ролан Гаррос».

Кстати, в Париже, где сейчас вовсю проходят матчи квалификационного турнира «Ролан Гаррос», тоже периодически льют дожди, влияя на расписание соревнований. Но пока об этом не стоит переживать Каролине Возняцки. Датчанка вступит борьбу только на следующей неделе. На этом турнире у теннисистки снова есть отличные шансы выйти на первое место рейтинг-листа WTA. Главное – получше настроиться на предстоящие противостояния. И занятия йогой – отличный способ обрести внутреннее спокойствие.

Некогда 4-я ракетка мира и полуфиналист «Ролан Гаррос» (2010) Томаш Бердых во время грунтовой серии-2018 не выиграл ни одного матча и уже откатился на 18-е место в рейтинг-листе ATP. Возможно, смена причёски – как символ перемен – это то, что нужно для успешного выступления в столице моды и стиля.

Для Новака Джоковича этот сезон тоже складывается тяжело. Однако на последнем «Мастерсе» в Риме ему удалось впервые в 2018-м добраться до полуфинала. Конечно, на нынешнем «Ролан Гаррос» серб не будет главным фаворитом, но шансы на повторение успеха-2016 у него есть. Ну а накануне ответственного старта настроение у Джоковича отличное. 22 мая он отметил 31-й День рождения и готов со всеми поделиться кусочком праздничного торта.

Практически в один день с Новаком (21 мая), только на 9 лет позже родился Карен Хачанов. Своё 22-летие он отметил в компании жены и друзей, среди которых был и Андрей Рублёв, который, к сожалению, из-за травмы спины пропускает почти всю грунтовую серию, включая и турнир в Париже. Ну а именинник Хачанов в прошлом году добрался до 4-го круга «Ролан Гаррос», что пока является личным рекордом на турнирах «Большого шлема». Теперь россиянину необходимо закрепить и развить тот успех.

Ещё один представитель поколения Next Gen 21-летний Борна Чорич был вынужден сняться по ходу первого сета стартового матча «Мастерса» в Риме с греком Стефаносом Циципасом. Но хорват считает, что всё плохое уже позади. Сейчас он уже в Париже в приподнятом настроении со своей любимой… нет, не девушкой, а сестрой Бруной.

Совсем не теннисный маникюр продемонстрировала в Нюрнберге Фанни Штолляр. Интересно, после матча она от чего больше расстраивается – от поражения или сломанного ногтя? Это, конечно, шутка, потому что на турнире в Германии, несмотря на затяжные дожди, 19-летняя венгерская теннисистка уже добилась своего пока главного успеха во взрослой карьере – впервые добралась до четвертьфинала турнира WTA. При этом она начала соревнования с квалификации.

Там же, в Нюрнберге, сражалась с соперницами и непогодой чешская теннисистка Кристина Плишкова. Пока шли дожди, сестра-близнец бывшей первой ракетки мира Каролины Плишковой нашла время, чтобы посетить магазин игрушек.

Неплохую форму набрала к «Ролан Гаррос» двукратная чемпионка Мария Шарапова (2012, 2014). В Мадриде россиянка добралась до четвертьфинала, а в Риме – до полуфинала и в результате смогла попасть в посев на главный грунтовый турнир в году. Перед началом соревнований в столице Франции Мария пошла гулять по городу.

Похоже, для Шараповой это стало доброй традицией, ведь и в главных городах Испании и Италии она отправлялась на прогулку, а затем одержала немало красивых побед. Наверняка россиянка постарается, чтобы и на кортах «Ролан Гаррос» всё сложилось для неё удачно.

Рассчитывает на успех в Париже и француженка Кристина Младенович. В 2016-м она была чемпионкой «Ролан Гаррос» в паре, а в одиночном разряде в прошлом году впервые добралась до четвертьфинала. «Что будет в этом году?» — можно прочитать немой вопрос на лице Кристины, глядящей на данной фотографии из окна гостиницы на Эйфелеву башню.

А вот для Эжени Бушар «Ролан Гаррос» уже закончен. Она не попала по рейтингу в основную сетку турнира, а в первом круге квалификации из-за травмы снялась в начале второго сета с матча против Далилы Якупович (0:6, 1:2). Получается, что канадке не помог даже холодный душ, который ей в шутку устроили в академии Муратоглу, где она готовилась к турниру.

Серена Уильямс на своём опыте знает, что французский язык может пригодиться в жизни. Например, когда ты перед переполненными трибунами произносишь речь чемпионки «Ролан Гаррос». Поэтому американская теннисистка с раннего детства решила учить свою дочь Алексис-Олимпию французскому. Charmant!