Дочь Трампа: почему на «Ролан Гаррос» С. Уильямс наказали за рождение дочери?

Иванка Трамп, дочь президента США Дональда Трампа, раскритиковала организаторов Открытого чемпионата Франции по теннису в связи с тем, что они не присвоили сеяный номер американке Серене Уильямс. Трёхкратная победительница «Ролан Гаррос» пропустила около года из-за рождения дочери. Перед паузой в карьере Уильямс занимала первое место в рейтинге WTA, но сейчас находится на 453-й строчке.

«Это просто невероятно! С. Уильямс – уважаемая спортсменка (лучшая в истории!) и любящая мать. Никого не должны наказывать за рождение ребёнка! WTA необходимо немедленно изменить это правило!» — написала Трамп в своём «твиттере».

Ранее в аналогичном ключе высказались и многие известные теннисистки, включая россиянку Марию Шарапову и первую ракетку мира румынку Симону Халеп.

В первом круге Открытого чемпионата Франции по теннису С. Уильямс встретится с чешкой Кристиной Плишковой. Матч состоится 27 мая, в воскресенье.