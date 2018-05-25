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Дочь Трампа: почему на «Ролан Гаррос» С. Уильямс наказали за рождение дочери?

Дочь Трампа: почему на «Ролан Гаррос» С. Уильямс наказали за рождение дочери?
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Иванка Трамп, дочь президента США Дональда Трампа, раскритиковала организаторов Открытого чемпионата Франции по теннису в связи с тем, что они не присвоили сеяный номер американке Серене Уильямс. Трёхкратная победительница «Ролан Гаррос» пропустила около года из-за рождения дочери. Перед паузой в карьере Уильямс занимала первое место в рейтинге WTA, но сейчас находится на 453-й строчке.

«Это просто невероятно! С. Уильямс – уважаемая спортсменка (лучшая в истории!) и любящая мать. Никого не должны наказывать за рождение ребёнка! WTA необходимо немедленно изменить это правило!» — написала Трамп в своём «твиттере».

Ранее в аналогичном ключе высказались и многие известные теннисистки, включая россиянку Марию Шарапову и первую ракетку мира румынку Симону Халеп.

В первом круге Открытого чемпионата Франции по теннису С. Уильямс встретится с чешкой Кристиной Плишковой. Матч состоится 27 мая, в воскресенье.

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Шарапова и Серена Уильямс могут сыграть в 1/8 финала, суперматч Кузнецова — Мугуруса, борьба за 1-е место и другие интриги «Ролан Гаррос».
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