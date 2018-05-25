Крофт: Джокович будет опасным соперником на «Ролан Гаррос»

Экс-первая ракетка Великобритании и известный теннисный эксперт Аннабель Крофт считает, что сербский теннисист Новак Джокович близок к возвращению к привычной форме. Также Крофт предположила, что Джокович сможет составить конкуренцию испанцу Рафаэлю Надалю на «Ролан Гаррос».

«Джокович был очень доволен тем, как он сражался в матчах в Риме. Думаю, что при определённых раскладах Джокович сможет стать большой угрозой для других игроков в Париже.

А помните, что он мог не получить номера посева на «Ролан Гаррос»? Представьте, если бы Джокович тогда попал в первом же раунде на Надаля? Но в любом случае я считаю, что он возвращается на свой уровень и может отлично выступить в Париже», — цитирует Крофт Tennis World USA.