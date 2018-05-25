Остапенко: стараюсь не думать о том, что нужно защищать титул на «Ролан Гаррос»

Теннисистка из Латвии Елена Остапенко поделилась ожиданиями от «Ролан Гаррос», второго в сезоне турнира «Большого шлема». 20-летняя уроженка Риги является действующей победительницей соревнований.



«По правде говоря, не думала о том, что нынешний «Ролан Гаррос» станет для меня всего третьим в карьере. Приятно вернуться в Париж. Конечно, здесь я чувствую себя как дома. В прошлом году мне удалось завоевать во Франции первый турнир «Большого шлема». Чувствую себя здесь вполне комфортно.



Защита титула? До начала турнира ещё есть пара дней, поэтому пока не думаю об этом. Знаю, будет непросто, поскольку давление заметно возрастёт. Сделаю всё возможное, чтобы быть готовой к любому развитию событий», — цитирует Остапенко официальный сайт WTA.



В первом круге Остапенко (5) встретится с украинкой Катериной Козловой, во втором – может сыграть с белоруской Викторией Азаренко (SR), если та обыграет чешку Катержину Синякову.