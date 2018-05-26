Барти: я просто не могла играть на максимуме в матче с Павлюченковой

Австралийка Эшли Барти объяснила, почему отказалась от продолжения борьбы в полуфинальном матче турнира в Страсбурге с россиянкой Анастасией Павлюченковой, проигрывая 4:6, 0:1.

«Это трудное решение. Я расстроена, что не смогла доиграть матч до конца вынуждена покинуть турнир. Однако на этой стадии важно слушать своё тело. В этот раз я просто не могла играть на 100%. Играть не на максимуме — это неуважение к сопернице, соревнованиям и болельщикам. Поэтому я приняла такое решение», — приводит слова Барти официальный сайт WТА.