Риске: чем дольше не могла выйти в финал, тем тяжелее мне было

Американка Элисон Риске прокомментировала уверенную победу над бельгийкой Кирстен Флипкенс со счётом 6:3, 6:1 в полуфинале турнира в Нюрнберге.

«Чем больше времени проходило с предыдущего финала, тем тяжелее мне было. В прошлом году я играла хорошо, но никак не могла дойти до решающего матча. Поэтому я очень рада, что вновь сыграю в финале.

Финал будет трудным, потому что Ларссон любит грунтовые корты и играет очень здорово на этой неделе. Думаю, это будет отличная битва, и, конечно, надеюсь на победу», — приводит слова Риске официальный сайт WТА.