Риске: чем дольше не могла выйти в финал, тем тяжелее мне было

Американка Элисон Риске прокомментировала уверенную победу над бельгийкой Кирстен Флипкенс со счётом 6:3, 6:1 в полуфинале турнира в Нюрнберге.
«Чем больше времени проходило с предыдущего финала, тем тяжелее мне было. В прошлом году я играла хорошо, но никак не могла дойти до решающего матча. Поэтому я очень рада, что вновь сыграю в финале.
Финал будет трудным, потому что Ларссон любит грунтовые корты и играет очень здорово на этой неделе. Думаю, это будет отличная битва, и, конечно, надеюсь на победу», — приводит слова Риске официальный сайт WТА.
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На 4-й неделе мая проходят 4 турнира на грунте: Страсбург и Нюрнберг у женщин и Женева и Лион у мужчин, а также квалификация «Ролан Гаррос».