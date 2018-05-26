Ларссон: я приехала в Нюрнберг одна, но чувствовала поддержку болельщиков

Шведка Юханна Ларссон призналась, что выход в финал турнира в Нюрнберге стал для неё неожиданностью. В полуфинале она одолела чешку Катержину Синякову со счётом 4:6, 6:3, 6:1.

«У меня не было никаких ожиданий от этого турнира до его начала. Я впервые сыграю в финале в Нюрнберге, поэтому очень рада. Я приехала сюда одна, но чувствовала, что публика поддерживала меня. Это просто потрясающе. Я старалась играть спокойно и настраивалась на каждое очко. Это сработало», — приводит слова Ларссон официальный сайт WТА.