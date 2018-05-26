Квитова: есть более явные фавориты, но теперь я знаю, что умею играть на грунте

Двукратная чемпионка Уимблдона чешка Петра Квитова рассказала о настрое на Открытый чемпионат Франции.

«До 11 побед подряд в Праге и Мадриде я не думала, что могу так здорово играть на грунте. За эти две недели я очень устала, но сейчас моё тело восстановилось и чувствует себя хорошо. Я потренировалась здесь и не ощущала никаких неприятных ощущений. Тут прекрасная погода, поэтому я пребываю в отличном настроении и очень рада вернуться сюда спустя год. Грунт никогда не был лёгким покрытием для меня. Я однажды дошла до полуфинала, где проиграла Шараповой, но в целом у меня не было больших успехов.

Я думаю, что последние две недели показали, что я могу побеждать и на грунте. Очевидно, что есть более явные фавориты, чем я, однако только после первого матча можно будет сказать, на что я готова. В любом случае я буду стараться играть на максимуме в течение следующих двух недель», — приводит слова Квитовой официальный сайт «Ролан Гаррос».