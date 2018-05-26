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Гоёвчик: не люблю грунт, но в Женеве он быстрый и позволяет играть агрессивно

Гоёвчик: не люблю грунт, но в Женеве он быстрый и позволяет играть агрессивно
Теннис / ATP

Немец Петер Гоёвчик, обыгравший в полуфинале турнира в Женеве итальянца Фабио Фоньини со счётом 6:4, 6:4, поделился впечатлениями от третьего в карьере выхода в финал соревнований АТР.

«Я хорошо чувствую себя здесь, в Женеве. Я несколько раз выступал здесь на клубных соревнованиях, поэтому хорошо знаком с особенностями этих кортов. Вообще грунт не является моим любимым покрытием, я предпочитаю хард или траву. Но здесь грунт достаточно быстрый, что даёт мне возможность играть агрессивно», — приводит слова Гоёвчика официальный сайт АТР.

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На 4-й неделе мая проходят 4 турнира на грунте: Страсбург и Нюрнберг у женщин и Женева и Лион у мужчин, а также квалификация «Ролан Гаррос».
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