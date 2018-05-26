Настасе: Халеп способна выиграть «Ролан Гаррос»

Экс-первая ракетка мира румын Илие Настасе оценил перспективы своей соотечественницы Симоны Халеп на предстоящем «Ролан Гаррос».

«Судя по тому, что я вижу по телевизору, Симона в очень хорошей форме. Она играет здорово. В Мадриде и Риме она выглядела отлично. Важно сохранить эту игру на „Ролан Гаррос“. Многое будет зависеть от соперниц и сетки. Она очень хорошо сказала: «Если мне суждено выиграть турнир «Большого шлема», я его выиграю». У неё, безусловно, есть цель, но она не торопится и просто работает. Ей важно двигаться от матча к матчу, и тогда она способно выиграть титул», — приводит слова НастасеSport.ro.