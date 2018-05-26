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Румынки Олару и Бузэрнеску победили на турнире в Страсбурге в паре

Румынки Олару и Бузэрнеску победили на турнире в Страсбурге в паре
Теннис / WTA

Румынки Иоана-Ралука Олару и Михаэла Бузэрнеску в финале парного разряда турнира в Страсбурге победили представительницу Австралии Анастасию Родионову и украинку Надю Киченок (3) со счётом 7:5, 7:5. Теннисистки провели на корте 1 час 48 минут. Победительницы реализовали 7 брейк-пойнтов из 9, проиграв 5 геймов на своей подаче.

29-летняя Олару завоевала девятый титул на соревнованиях WТА в паре за карьеру и второй в текущем сезоне, а для 30-летней Бузэрнеску этот трофей стал первым в жизни в парном разряде.

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