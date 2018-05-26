Рублёв — Чакветадзе: хуже всего прилететь на «РГ» на полдня, чтобы сняться

У экс пятой ракетки мира и спортивного комментатора Анны Чакветадзе произошла забавная переписка в «Твиттере» с Андреем Рублёвым.
«Самое ужасно на „Ролан Гаррос“ — проигрывать в воскресенье. Турнир ещё не начался, а ты уже в пролёте», — написала Чакветадзе.
«Или ещё хуже — прилететь на полдня, чтобы сняться. Сетка ещё не вышла, а ты уже в полёте обратно», — ответил Рублёв, который не успел восстановиться к старту турнира и снялся из-за травмы спины.
«Зато не испытал на себе горечи поражения», — подбодрила его Чакветадзе.
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