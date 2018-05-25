Рублёв: чувствую себя лучше, надеюсь вернуться к сезону турниров на траве

Российский теннисист Андрей Рублёв сообщил, что чувствует себя немного лучше. 20-летний уроженец Москвы из-за травмы был вынужден отказаться от участия в Открытом чемпионате Франции по теннису.

«Моя спина чувствует себя намного лучше, но ещё не восстановилась на сто процентов. Надеюсь, что буду готов к сезону турниров на траве. Спасибо за вашу поддержку!» — написал Рублёв у себя в «твиттере».

Из-за травмы Рублёв не сыграл на турнирах в Барселоне, Мюнхене, Мадриде и Риме. Затем он принял участие в «Мастерсе» в Монте-Карло, проиграв во втором круге австрийцу Доминику Тиму.