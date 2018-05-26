Павлюченкова: финал получился невероятным. Думаю, это мой самый длинный матч

Россиянка Анастасия Павлюченкова поделилась эмоциями после победы над словачкой Доминикой Цибулковой в финале турнира категории International в Страсбурге (Франция) со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:3), 7:6 (8:6).



«Это финал, поэтому я говорила себе, что выложусь без остатка, и если она выиграет, то только потому, что она была лучше. Так что я отдавала игре все силы до последнего очка на тай-брейке.



До самой концовки мне было тяжело поверить, что я могу выиграть матч. Во всяком случае мне казалось, что я всё время была позади. Поединок получился просто невероятным. Думаю, это был самый длинный матч из тех, которые я провела в профессиональном туре. То, что он пришёлся на финал, делает его ещё более значимым», — приводит слова Павлюченковой официальный сайт WTA.