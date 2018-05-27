Федерер: не думаю, что сейчас был бы таким игроком, если бы не Надаль

Швейцарец Роджер Федерер рассказал о своих приоритетах и выразил надежду, что ещё хотя бы раз сыграет на «Ролан Гаррос», а также оценил значимость противостояния с испанцем Рафаэлем Надалем.



«Я консультировался с членами своей команды, и мы пришли к выводу, что если я хочу выступать в туре ещё несколько лет, то не могу продолжать играть с тем же графиком, что в прежние годы. Мне нужно сбалансировать всё в моей жизни, чтобы оставалось время на тренировки, отдых, восстановление и благотворительность. Не забывайте, что я отец четверых детей и любящий муж замечательной жены — это один из первостепенных факторов в моём решении о сокращённом расписании. Но, надеюсь, до завершения карьеры я ещё сыграю на „Ролан Гаррос“.



Рейтинг не влияет на мою игру. Я приложил много усилий, чтобы вернуться на первую строчку, но сейчас не ставлю перед собой цели вновь стать первым. Основные цели — избегать травм, подходить к крупным турнирам в оптимальной форме и выступать на тех соревнованиях, которые я люблю.



Длящееся столько лет противостояние с Рафой — это великолепно. Он заставлял меня вносить в игру что-то новое, упорно работать, улучшать свой теннис. Не думаю, что я был бы таким игроком, каким являюсь сейчас, если бы у меня не было такого соперника», — сказал Федерер в интервью Vogue.

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