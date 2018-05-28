Поражения Остапенко и В. Уильямс — в обзоре 1-го круга «Ролан Гаррос»

Завершились стартовые матчи первого круга Открытого чемпионата Франции, второго в сезоне турнира «Большого шлема».

Украинка Элина Свитолина (4) успешно стартовала на турнире. В двух партиях ею была обыграна представительница Австралии Айла Томлянович – 7:5, 6:3. По ходу первой партии украинка уступала 1:5, однако сумела выиграть пять геймов подряд и оставить сет за собой. Следующей соперницей украинки станет Виктория Кужмова (Словакия).

Американка Слоан Стивенс (10) уверенно вышла во второй круг «Ролан Гаррос— 2018», разгромив голландку Аранчу Рус (LL) — 6:2, 6:0. Следующая соперница Стивенс — Магдалена Фрех (Q) из Польши.

Латвийская теннисистка Елена Остапенко потерпела поражение в поединке первого круга. 20-летняя уроженка Риги, занимающая пятое место в рейтинге WTA, проиграла украинке Катерине Козловой со счётом 5:7, 3:6.

Также покидает турнир американская теннисистка Винус Уильямс после стартового матча. В первом круге Уильямс-старшая, получившая от организаторов девятый номер посева, в двух сетах уступила китаянке Ван Цян со счётом 4:6, 5:7.

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Шарапова, Надаль, Касаткина выходят на сцену. Матчи 2-го дня «Ролан Гаррос» Россияне Шарапова, Касаткина, Веснина, Хачанов, Южный, а также Надаль, Джокович, Вавринка, Возняцки сыграют в понедельник на «Ролан Гаррос».