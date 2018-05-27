Остапенко сложила полномочия на «Ролан Гаррос». Макарова идёт дальше

В Париже стартовал второй турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат Франции. Первый день принёс несколько неожиданных и даже сенсационных результатов. Из трёх россиян, вышедших на корт 27 мая, дальше прошла только Екатерина Макарова, а Екатерина Александрова и Даниил Медведев потерпели поражения.

Макарова — первая победительница

Екатерина Макарова проводила свой матч первым запуском и закончила его раньше всех. Со счётом 6:4, 6:1 она обыграла Чжэн Сайсай и всего за час с небольшим оформила выход во второй круг. Победа получилась будничной, но при этом лично для Екатерины она оказалась очень важной, ведь к «Ролан Гаррос» она подошла с серией из пяти поражений. Прервала свою серию и Барбора Стрыцова, которая уступила восемь встреч. Она обыграла Куруми Нару — 1:6, 6:3, 6:4. Теперь девушки сыграют между собой. Отметим, что после игры Макарову спросили про причины, которые помешали ей и Елене Весниной выступить вместе в парном разряде, но Екатерина не стала отвечать на этот вопрос.

Остапенко повторила антирекорд Мыскиной

Сенсационно завершился матч действующей чемпионки Елены Остапенко и Катерины Козловой. Украинка в основных сетках турниров «Большого шлема» выиграла всего один матч из шести, а четыре месяца Катерина вообще не могла победить ни в одной встрече. Тем не менее, она оказалась сильнее Остапенко 7:5, 6:3, хотя вернее будет сказать, что Елена проиграла самой себе. Латвийка допустила 13 двойных и 48 невынужденных ошибок. Впервые с 2005 года действующая чемпионка «Ролан Гаррос» уступила уже в первом круге, 13 лет назад проиграла Анастасия Мыскина.

Медведев не справился с Пуи

Единственным россиянином, который вышел на корт в воскресенье, стал Даниил Медведев. Он встречался с местной надеждой Люка Пуи и потерпел третье поражение в трёх матчах. Француз играл довольно разнообразно, сочетал укороченные и свечки с сильными ударами справа, а также хорошо подавал и обводил. Медведев лишь под конец матча стал неплохо ходить вперёд, но всё же перевес Пуи был очевидным — 6:2, 6:3, 6:4. В парном разряде Даниил не участвует, так что если он не заявится в микст, то уже может готовиться к травяному сезону.

Париж — Барселона — Париж

Уникальная ситуация сложилась в мужском одиночном разряде. Из-за многочисленных отказов сразу восемь игроков попали в сетку как «лаки-лузеры». Многие теннисисты просто не рассчитывали на такое количество отказов, поэтому уже собрали вещи и уехали домой. В воскресенье утром только один из 10 спортсменов в листе ожидания поставил свою подпись и согласился выйти на корт в случае необходимости. Этим игроком стал Мохамед Сафват, который проиграл Григору Димитрову (1:6, 4:6, 6:7 (1:7)). А днём стало известно о снятии Ника Кирьоса (он заявил, что пока не готов играть в пятисетовом формате), и его место в сетке займёт Марко Трунгеллити. Он уступил в квалификации, вернулся в Барселону, но сейчас совершает девятичасовую поездку на машине обратно в Париж и готовится в понедельник, в 12 утра, сыграть с Бернардом Томичем. Интересно, что если хотя бы один из теннисистов из тех, что ещё остались в столице Франции, поставили сегодня утром свою подпись, то могли бы в понедельник выйти на корт.

Конта и Винус Уильямс сошли с дистанции

Поражение Остапенко — не единственная сенсация первого дня. Год назад Винус Уильямс в первом круге «Ролан Гаррос» победила Ван Цян 6:4, 7:6. На сей раз теннисистки опять встретились в первом матче, и теперь уже китаянка выиграла почти с таким же счётом — 6:4, 7:5. Поражение Йоханнты Конты, 22-й сеяной, неожиданность лишь формальная, поскольку Конта уступала в первом круге в Париже в 2015, 2016 и 2017 годах. Она продолжила эту традицию и проиграла Юлии Путинцевой 4:6, 3:6.

Драма дня

«Ролан Гаррос» — это самые длинные матчи и самые большие нагрузки. Справляются с ними не все. Йосихито Нисиока вёл 5:3 в пятом сете с Фернандо Вердаско, но в этот момент у него начались судороги. Мужественный японец доиграл матч до конца, но толком передвигаться уже не мог. Испанец победил 6:7 (4:7), 6:4, 6:3, 6:7 (3:7), 7:5 за 4 часа 26 минут и долго утешал соперника, который почти плакал. За игрой наблюдал и Кей Нисикори, но его поддержка соотечественнику не помогла.

Гоффен избежал поражения

Пять мужских матчей в первый день турнира завершились в пяти сетах. Двоим теннисистам удалось отыграться с 0-2 по сетам: Раду Алботу и Давиду Гоффену. Албот оказался сильнее Грегуара Баррера — 4:6, 0:6, 7:5, 6:1, 6:2, а Гоффен избежал сенсационного поражения от Робина Хасе — 4:6, 4:6, 6:4, 6:1, 6:0.

Александрова не справилась с Фрех

У Екатерины Александровой был неплохой шанс пройти во второй круг «Ролан Гаррос», поскольку её соперница — Магдалена Фрех — до выхода на корт не имела ни одной победы на турнирах «Большого шлема». Однако полька оказалась лучше готова физически и в равной концовке выглядела свежее россиянки, что и помогло одержать победу — 6:3, 3:6, 6:3. 20-летней Магдалене предстоит куда более тяжёлое испытание в следующем раунде — Слоан Стивенс.

Красота дня. Слоан Стивенс и её американские горки Американка Слоан Стивенс отлично выступила на турнире в Майами, что позволит ей 2 апреля впервые в карьере попасть в топ-10 рейтинга WTA.

Метафоры от Конты

Как мы уже сказали, Конта проиграла в четвёртый раз подряд в первом круге «Ролан Гаррос». На пресс-конференции её спросили про очередную неудачу в Париже. «Давайте возьмём такой пример. Вот вы, журналисты, пишете статьи круглый год. И так получается, что каждый раз в одно и то же время года у вас появляются дерьмовые статьи. И вам говорят коллеги: «Да что-то вы не в форме». И так происходит раз за разом. Конечно, мне хочется им всем доказать, что они ошибаются на мой счёт, но пока это не получается».

Проклятие чемпионов

Ни одна из четырёх последних чемпионок турниров «Большого шлема» не смогла дойти до второго круга. О поражении Остапенко мы уже говорили. Победительница US Open-2016 Анжелика Кербер на следующий год уступила в стартовом матче, а Серена Уильямс, которая выиграла Уимблдон-2016 и Australian Open-2017 даже не пыталась защитить свои титулы. Уимблдон она пропустила из-за беременности, а к Мельбурну ещё не успела набрать форму.

Лёгкая разминка Зверева

Александр Зверев для игрока своего уровня крайне неудачно играет на турнирах «Большого шлема». Немец сам признаёт, что у него есть проблемы в матчах пятисетового формата, при этом не физические, а именно психологические. Так, в Париже он в 2016 году дошёл до третьего круга, а год назад, уже будучи теннисистом десятки, неожиданно проиграл в первом круге. На сей раз он избежал повторения тех ошибок и всего за 69 минут прошёл Ричардаса Беранкиса — 6:1, 6:1, 6:2. Душан Лайович или Иржи Веселы станет его следующим соперником.

Шестая подряд победа Свитолиной

Элина Свитолина является одной из главных фавориток в женской сетке и одной из претенденток на то, чтобы стать первой ракеткой мира после «Ролан Гаррос». Но пока украинка решает локальные задачи: Айлу Томлянович она обыграла не очень уверенно, хотя и в двух сетах — 7:5, 6:3 (в первой партии Томлянович вела 5:2 и имела сетбол). С учётом титула в Риме она одержала шестую победу подряд. Её следующей соперницей станет Виктория Кужмова, которая была сильнее Франчески Скьявоне, чемпионки «Ролан Гаррос»-2010, 7:6 (7:2), 7:6 (7:2).