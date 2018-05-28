Хачанов: рад, что всё хорошо сложилось и выиграл матч в трёх сетах

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал победу в первом круге «Ролан Гаррос» над австрийцем Андреасом Хайдером-Маурером (7:6, 6:3, 6:3).

«На самом деле непростой был матч в плане нервозности, всё-таки первый матч. Прекрасно себя чувствую, рад, что всё сложилось. Взял в нужный момент нужные мячи. В трёх сетах довёл дело до победы.

В Париж мы прилетели ещё в среду вечером, у меня было четыре дня, то есть в принципе адаптировался. Хотел ли сыграть в воскресенье? Организаторы поставили мой матч на понедельник, был ещё один день для подготовки.

Дальше вероятен Вавринка, тяжело сказать, не знаю, какой там у него сейчас счёт. Конечно, он — фаворит в первом матче. Но у нас будет хороший матч, я хочу подготовиться и показать лучшую игру», — сказал Хачанов.

В следующем круге Хачанов сыграет с испанцем Гильермо Гарсия-Лопесом, который обыграл швейцарца Стэна Вавринку (6:2, 3:6, 4:6, 7:6, 6:3).