Тим: хотел бы вывести конкуренцию со Зверевым на уровень матчей Надаль — Федерер

Австрийский теннисист Доминик Тим считает, что в будущем он и немец Александр Зверев могли бы стать лучшими игроками мира. По словам Тима, их противостояния со Зверевым были бы аналогичны матчам испанца Рафаэля Надаля и швейцарца Роджера Федерера.

«Конкуренция Надаля и Федерера уникальна. Они – лучшие игроки в истории тенниса, которые ещё и принадлежат к одному поколению. Они мотивируют друг друга.

Именно поэтому они так долго находятся на вершине. Сейчас появляются новые большие имена, что хорошо для тенниса. Было бы здорово видеть аналогичную конкуренцию и между другими игроками. Хотелось бы, чтобы мы с Сашей Зверевым повторили путь Надаля и Федерера», — цитирует Тима IBTimes.

Тим и Зверев встречались друг с другом уже шесть раз. Пока преимущество на стороне австрийца, выигравшего четыре матча.