Гаске: когда я занимал 8-9-е место в рейтинге, то обладал большей выносливостью

Француз Ришар Гаске поделился впечатлениями от победы в первом круге "Ролан Гаррос" над итальянцем Андреасом Сеппи со счётом 6:0, 6:2, 6:2. Следующим соперником 31-летнего уроженца Безье станет представитель Туниса Малек Жазири.

"Сегодня всё для меня сложилось удачно. Надеюсь, следующий матч получится столь же хорошим. Мне всегда приятно выступать здесь. "Ролан Гаррос" отличается от других турниров. Атмосфера здесь особенная.

Все матчи получаются непростыми, и мне приходится всё тяжелее. Когда я занимал восьмое-девятое место в рейтинге, то обладал большей выносливостью. В матче с Жазири мне также будет непросто", — цитирует Гаске официальный сайт тура.

10 причин, почему нужно следить за «Ролан Гаррос» Шарапова и Серена Уильямс могут сыграть в 1/8 финала, суперматч Кузнецова — Мугуруса, борьба за 1-е место и другие интриги «Ролан Гаррос».