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Корретха: три игрока могут бросить вызов Надалю на «Ролан Гаррос»

Корретха: три игрока могут бросить вызов Надалю на «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Экс-вторая ракетка мира, двукратный финалист «Ролан Гаррос» и бывший капитан сборной Испании в Кубке Дэвиса Алекс Корретха считает, что лишь троим игрокам по силам бросить вызов соотечественнику Рафаэлю Надалю на Открытом чемпионате Франции по теннису.

«Я думаю, что Доминик Тим может быть серьёзным соперником. Сложным может получиться матч с Александром Зверевым. Также интересно посмотреть на игру Новака Джоковича. Думаю, что колоссальный опыт Джоковича и желание победить могут помочь ему.

Вне зависимости от того, кто окажется в финале, матч будет очень сложным. Посмотрим, как сложится турнир дальше, до главного матча «Ролан Гаррос» ещё слишком много времени», — цитирует Корретху Tennis World USA.

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