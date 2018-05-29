Стаховский обыграл в трёх сетах Лопеса на старте «Ролан Гаррос»

Украинский теннисист Сергей Стаховский (LL) вышел во второй круг «Ролан Гаррос», второго в сезоне турнира «Большого шлема». В стартовом матче 32-летний уроженец Киева переиграл испанца Фелисьяно Лопеса (28) со счётом 6:2, 6:4, 6:2.
Матч длился 1 час 54 минуты. Стаховский выполнил 5 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки, реализовал 8 брейк-пойнтов из 15, записал на свой счёт 23 виннера и допустил 26 невынужденных ошибок. На счету Лопеса 7 эйсов, 7 двойных ошибок и 8 упущенных брейк-пойнтов.
За выход в третий круг Стаховский поспорит с немецким теннисистом Мишей Зверевым, ранее обыгравшим соотечественника Флориана Майера.
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