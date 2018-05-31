Кар. Плишкова вышла в третий круг «РГ», где может встретиться с Шараповой

Чешка Каролина Плишкова (6) вышла в третий раунд Открытого чемпионата Франции, в трёх партиях одолев свою соотечественницу Люси Шафаржову – 3:6, 6:4, 6:1.



Матч продолжался 1 час 47 минут. На счету Плишковой 13 эйсов, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 7. Её соперница выполнила 1 подачу навылет, ошиблась при подаче 5 раз и сумела реализовать 2 брейк-пойнта из 5 имевшихся.



В матче третьего круга шестая ракетка турнира встретится с победительницей пары Мария Шарапова (Россия) – Донна Векич (Хорватия). Чемпионат ведёт онлайн-трансляцию этой встречи.

Второй шаг Марии Шараповой на «Ролан Гаррос». Матчи 5-го дня Россиянки Шарапова и Павлюченкова, а также Серена, Надаль, Халеп, Мугуруса, Чилич, дель Потро, Плишкова закроют 2-й круг «Ролан Гаррос».