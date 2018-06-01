Дель Потро: чувствую себя лучше, чем в первом раунде

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро (5) оценил свою игру после победы во втором раунде «Ролан Гаррос». В трёх партиях пятая ракетка турнира уверенно обыграл француза Жюльена Беннето – 6:4, 6:3, 6:2.
«Я чувствую себя лучше, чем в первом раунде. Сегодня я заработал больше активно выигранных мячей и это позволило мне сыграть лучше. Уровень моей игры был немного выше и я рад тому, что он растёт от матча к матчу.
Рамос-Виньолас – левша, поэтому форхэнд является его козырем. Испанские теннисисты любят играть затяжные матчи, поэтому игра не обещает быть простой», – цитирует дель Потро официальный сайт ATP.
В следующем раунде Хуан-Мартин встретится с испанцем Альбертом Рамосом-Виньоласом (31).
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