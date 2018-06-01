Дель Потро никогда не проигрывал хозяевам кортов на турнирах «Большого шлема»

Победа аргентинца Хуана-Мартина дель Потро (5) над французом Жюльеном Беннето в рамках второго раунда Открытого чемпионата Франции стала для него девятой, когда он побеждает хозяина кортов на мэйджорах.



В предыдущем раунде дель Потро в четырёх партиях одолел еще одного представителя Франции Николя Маю. Всего на «Ролан Гаррос» аргентинец трижды обыгрывал местных теннисистов, ни разу им не уступая.



Ещё более впечатляющие показатели у дель Потро на US Open. В рамках Открытого чемпионата США Хуан-Мартин 6 раз встречался с американцами и ни разу не был выбит ими из розыгрыша соревнований.



Аргентинец имеет шансы улучшить своё достижение уже в четвёртом раунде «Ролан Гаррос»-2018. В случае победы над Альбертом Рамосом-Виньоласом (31) он встретится с победителем пары Джон Иснер (США, 9) – Пьер-Юг Эрбер (Франция).

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