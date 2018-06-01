Чорич: я всё реже ломаю ракетки или веду себя как сумасшедший

Ховарт Борна Чорич рассказал, как изменились его взгляды на теннис в последнее время.



«В конце 2017-го я тренировался на протяжении шести недель как никогда. Мы изменили подход ко всему процессу — теперь я сосредоточен на качестве, а не на количестве. Думаю, я улучшил не только сам теннис, но и психологическую составляющую.



Теперь я меньше беспокоюсь и кажусь себе более уверенным как на корте, так и вне его. Думаю, изменения связаны и с возрастом тоже. Да, иногда я, как и раньше, могу разбить ракетку или веду себя как сумасшедший но теперь это случается гораздо реже. Я не чувствую себя ветераном, но тот факт, что я провёл в туре уже четыре года, играет свою роль.



Я не вижу себя в теннисе через 15 лет, но всё может измениться. Как сказал Федерер, вам тяжело оставлять то, чему вы посвятили всю свою жизнь. Возможно, когда мне будет 32 года, мои приоритеты изменятся», – цитирует Чорича Sport Klub.

21-летний хорват пробился в третий раунд продолжающегося «Ролан Гаррос», где сыграет с аргентинцем Диего Щварцманом.