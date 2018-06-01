Дель Потро: не чувствую, что смогу победить Надаля в Париже

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро (5) прокомментировал возможную встречу с испанцем Рафаэлем Надалем (1) в полуфинале Открытого чемпионата Франции.



«Сейчас я не чувствую себя тем игроком, который может бросить вызов Надалю. Если вы попросите назвать тех, кто сможет это сделать, я скажу: Тим, Зверев или какой-то совсем неожиданный вариант», – цитирует дель Потро World Tennis USA.

Свою последнюю победу над Рафаэлем Надалем дель Потро праздновал на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Общий счёт личного противостояния теннисистов – 9:5 в пользу испанца. На грунте – 2:0.