Джумхур в матче со Зверевым сбил с ног мальчика, подающего мячи

В поединке третьего раунда Открытого чемпионата Франции между боснийцем Дамиром Джумхуром (26) и немцем Александром Зверевым (2), (2:6, 6:3, 6:4, 6:7, 5:7) произошёл курьёзный инцидент.



На подаче Джумхура и одного из выигранного им розыгрышей босниец пытался поймать мяч, пущенный соперником вверх, руками и не увидел, как к этому мячу направляется болбой.



Боснийский теннисист первым оказался на мяче, а потом туда подоспел мальчик, который врезался в теннисиста и оказался на грунте. Лишь несколько секунд спустя он сумел подняться.

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Встреча продолжалась 3 часа 58 минут. На счету Зверева 8 подач навылет, 7 двойных ошибок и 9 реализованных брейк-пойнтов из 18. Его соперник выполнил 1 эйс, 4 раз ошибся на подаче и реализовал 9 брейк-пойнтов из 19.