А. Зверев: я не был лучшим в 14 лет, но мой отец знал, как им стать в 20

Третья ракетка мира немец Александр Зверев рассказал о тренерском подходе своего отца.

«Как по мне, отличным тренером является тот, кто может понять, как будет играть 12-летний мальчик через 7 лет и уже тогда структурировать его игру таким образом, чтобы он стал успешным. Я не был лучшим из лучших в 14 лет. Но мой отец всегда говорил мне, что мне нужно играть определённым образом, чтобы стать лучшим впоследствии. Думаю, он понял это ещё когда мне было 12-13 лет и построил мой тренировочный процесс определённым образом, который дал результат.



То же самое было и с моим братом, который имеет совершенно другой стиль игры. Обучение двух теннисистов с настолько различающимися стилями говорит о том, как много тренерских навыков у тебя есть», – цитирует Зверева пресс-служба Открытого чемпионата Франции.

В четвёртом круге «Ролан Гаррос» Александр встретится с победителем пары Карен Хачанов (Россия) – Люка Пуи (Франция). Его брат Миша на стадии третьего раунда сыграет с представителем ЮАР Кевином Андерсоном.

Шарапова дошла до Плишковой. Матчи 7-го дня «Ролан Гаррос» Шарапова сразится с Плишковой, Хачанов доиграет с Пуи, а также Надаль, Халеп, Мугуруса, Серена, Квитова завершат 3-й круг «Ролан Гаррос».