Федерер: силы и время для Кубка Лэйвера я найду всегда

Швейцарец Роджер Федерер рассказал о своём отношении к пражскому турниру Laver Cup – командным соревнованиям, которые впервые были проведены в прошлом году.



«Кубок Лэйвера — это то, что мне особенно дорого. У меня всегда будет дополнительное время и силы для него. Иногда я смеюсь, когда слышу о том, что турнир в Праге был создан в качестве конкурента Кубка Дэвиса – это не так. Мы хотели создать соревнования, почтив при этом Рода Лэйвера, и создать платформу, благодаря которой друзья могут стать партнёрами по команде и таким образом способствовать развитию тенниса в будущем», – сообщил Роджер в интервью Vogue.



Кубок Лэйвера – соревнования, в которых сражаются команда Европы против Остального мира. Первым чемпионом Laver Cup стала команда Европы, капитаном которой был Бьорн Борг. В её составе выступали: Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Александр Зверев, Марин Чилич, Доминик Тим и Томаш Бердых.