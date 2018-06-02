Дэвенпорт: Серена Уильямс опять показывает пример и вдохновляет других

Победительница трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде американка Линдсей Дэвенпорт выразила мнение, что 23-кратная чемпионка соревнований Grand Slam Серена Уильямс станет для теннисисток примером того, что можно успешно выступать после рождения ребёнка.

«Я надеюсь, что теперь теннисистки будут чувствовать, что есть возможность родить и вернуться. Раньше все понимали, что надо уходить до 29 лет, чтобы завести семью и родить ребёнка. Здорово, что Серена опять показывает пример и вдохновляет других. При этом после появления ребёнка теннис в любом случае не будет вашим главным приоритетом в жизни», — приводит слова Дэвенпорт Reuters.