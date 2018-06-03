Сможет ли Шарапова победить Серену Уильямс?

Россиянка Мария Шарапова (28) сыграет с американкой Сереной Уильямс (SR) в 1/8 финала «Ролан Гаррос». По личным встречам Серена ведёт со счётом 19-2, и оба поражения от Марии она потерпела в далёком 2004 году.



Однако для Уильямс это лишь третий турнир после родов (не считая выставочных матчей в Абу-Даби и на Tiebreak Tens, а также игры в паре в Кубке Федерации) и первое соревнование на грунте с 2016 года, когда она уступила испанке Гарбинье Мугурусе в финале «Ролан Гаррос». Шарапова, напротив, проводит полноценный сезон, в том числе на грунте, и перед Открытым чемпионатом Франции была в полуфинале крупного турнира в Риме.

«Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос о том, сумеет ли Мария прервать серию и победить Серену.

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